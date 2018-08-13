Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyenlerinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HacettepeÜniversitesinin, bazıları ihraç edilen akademisyen ve çalışanı 15 kişi hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı, ulaşılamayan 6 şüpheli için Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara'nın yanı sıra iki ilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Ajanslar