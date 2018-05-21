Hababam Sınıfı oyuncusu Dinçay Çetindamar kimdir? Neden öldü ve Hababam Sınıfı'ndaki rolü neydi?

Hababam Sınıfı oyuncusu Dinçay Çetindamar kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Neden öldü ve Hababam Sınıfı'ndaki rolü neydi sorularına dair her şey Ajanshaber'de.

Türk sinemasının baş yapıtlarından olan Hababam Sınıfı'nın oyuncuları arasında yer alan Dinçay Çetindamar hayatını kaybetti. Bu haber oyuncunun hayranlarını son derece üzdü. Hababam Sınıfı oyuncusu Dinçay Çetindamar kimdir sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Peki Dinçay Çetindamar neden öldü? Dinçay Çetindamar kalp krizi neticesinde hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı oyuncusu Çetindamar, 62 yaşında hayatını kaybetti. İnsanlar Dinçay Çetindamar'ın Hababam Sınıfı'ndaki rolü neydi sorusunun yanıtını merak ediyor.

HABABAM SINIFI OYUNCUSU DİNÇAY ÇETİNDAMAR KİMDİR?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nın oyuncularından Dinçay Çetindamar, 62 yaşında hayatını kaybetti. Dinçay Çetindamar, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. İnsanlar Çetindamar ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra esnaflık yapan Dinçay Çetindamar, zaman zaman "Hababam Sınıfı" buluşmalarında yer alıyordu.

DİNÇAY ÇETİNDAMAR NEDEN ÖLDÜ?



Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nın oyuncularından Dinçay Çetindamar, 62 yaşında hayatını kaybetti. Çetindamar'ın ölüm nedeni ise kalp krizi...

DİNÇAY ÇETİNDAMAR KİMDİR?

Dinçay Çetindamar, 1 Ocak 1956'da doğdu. 1976 yılında çekilen "Hababm Sınıfı Uyanıyor" filminde öğrenci rolündeydi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ise esnaflık yapmaya başladı.

DİNÇAY ÇETİNDAMAR'IN SON RÖPORTAJI

Hababam Sınıfı film oyuncusu Dinçay Çetindamar, Darıca’da açtığı bayan kuaför salonu ile esnaflık yapıyor.

Meşhur Yeşilçam filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisinde rol alan Dinçay Çetindamar dün gazetemize yaptığı açıklamalarla eski yıllardan bahsetti. Oyuncu seçmelerine gazete ilanı ilan gittiğini söyleyen usta oyuncu Dinçay Çetindamar Hababam Sınıfı kadrosuna girmesinin hayatında büyük avantaj sağladığını belirtti. Oyuncu Dinçay Çetindamar açıklamasında, “Hababam Sınıfı’nı herkes izliyor. Özellikle yaz sezonuna girilmesiyle son zamanlarda Hababam Sınıfı filmleri çok fazla dönmekte.

“HABABAM SINIFI HER ZAMAN TAZELİĞİNİ KORUYACAK”

Bizim zamanımızda amatör ruhla genç yaşta filmlerde ve dizilerde oynadık. Şimdilerde ise 40 yaşındaki insanlar liseli genç rolünde oynuyor. İlgi görmemesinin sebebi de bu. Hababam Sınıfı gerçek bir hayat hikâyesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam Sınıfı her zaman tazeliğini koruyacak. Hababam Sınıfı’nda üstlendiğim rol ile Halit Akçatepe, Tarık Akan, Kartal Tibet, Şener Şen ve Adile Naşit gibi dev isimlerle tanıştım. Dizide en çok sevdiğim ve hayranı olduğum isim Kemal Sunal’dı. Biz o dönemlerde para için değil sadece o kadroda yer almak için oynadık.

“ÇEKİMLER SON DERECE EĞLENCELİYDİ”

Çekimler son derece eğlenceli geçmişti. Rüyamda bile göremeyeceğim oyuncaları filmde oynarken gördüm. Zaman zaman diğer Hababam Sınıfı film oyuncuları ile bir araya gelerek, Türkiye ve yurtdışında konferanslara gidiyoruz. Şu anda hayatta olmayan Adile Naşit, Tarık Akan ve Kemal Sunal her zaman saygı ve sevgi ile anıyoruz. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde hep eski zamanlardan söz ediyoruz” diye söyledi. Hababam Sınıfı adı altında birçok ödüle sahip olan usta oyuncu Çetindamar, Türk sinemasına ve tiyatroya sahip çıkılmasını istedi.

Kaynak: AjansHaber