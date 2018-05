Güzel ve genç görünmenin püf noktaları

Yaşınız ne olursa olsun alışkanlıklarınızı değiştirerek veya gözden geçirerek genç görünmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Genç ve güzel görünmenin püf noktaları sizin için Ajanhaber'de.

Her kadının en büyük hayali daha genç ve güzel görünebilmektedir.Zamanı durduramasanızda olduğunuzdan daha genç ve güzel görünmenin püf noktaları ile ona meydan okuyabilirsiniz. Her kadının en büyük hayallerinden biri olan genç ve güzel görünmenin püf noktalarını bilerek yaşamınıza devam ettiğiniz takdirde geleceğinize de oldukça iyi bir yatırım yapmış olacaksınız. Bu durum yaşınız ilerledikçe oluşan yaşlılık belirtileri ve yaşlı görünüme de engel olmaktadır.

Estetik ameliyatlara sanılanın aksine genç yaşta başlamamak gerekiyor. Özellikle yaşlılığın belirtilerini ileride yaşamamak adına alınacak önlemlerden bir tanesi de 30 yaşına girdikten sonra yaşlanmayı geciktirici ürünlerden faydalanmak ve bu durumun yaşanmaması adına cilt bakımları yaptırmak geleceğimiz için en büyük yatırımlardan bir tanesi olacaktır. Yüzde oluşacak olan sarkma ve kırışıklıkları önlemek tamamen elimizde olan bir durumdur. Bu tür durumlarda estetik operasyonlara başvurmadan doğal yollardan bu görünüme veda etmek ileride oluşacak yaşlılık belirtilerini daha kalıcı yoldan önlemektedir.

Özellikle en narin bölgelerimizin yaşlanmaya karşı daha zayıf olduklarını bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden ilk adım olarak bu bölgelere bakım yaptırmak ve her daim nemli ve canlı tutmak oldukça önemlidir. İyi bir nemlendirici edinerek bu durumdan kolayca kurtulabilmeniz mümkündür.

Giyiminiz, makyajınız ve tavrınızla her yaşta gençliğinizi koruyabilirsiniz, yeter ki siz bunu isteyin. İşte genç ve güzel görünmenin püf noktalarını sizin için haberimizde topladık.

SİLÜET

Önce uzaktan bakıldığında kimlerin genç göründüğünü bir düşünelim. Boyu uzun veya kısa hiç önemli değil; eğer ince bir silüeti varsa, biraz da hareketliyse ve sırtını dik tutabiliyorsa, o kişinin yaşını tahmin etmek zorlaşır. Dolayısıyla, kadın veya erkek olsun, fazla olan her kilosuyla yaşına yaş katar. Genç görünmenin ilk koşulu ince bir silüete sahip olmaktır. İlle de çok zayıf olmak da şart değil, ama çok kilolu olmak insanı hem yaşlandırıyor, hem de yavaşlatıyor.

CANLILIK

Canlılık, yani sağlıklı olmak insanı en azından genç tutar. Kendini oyalamak, hareket halinde olmak sizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştıracağından, yüzünüze de mutlu bir ifade verecektir. Yüzünüzde çok mu kırışık var… Gülümseyin! Genç insanlar bile gülerken yüzleri kırışır. Mutlu bir ifade ve gülümsemeyle yüzünüz kırışsa bile sizi mutsuz bir yüzden daha genç gösterecektir. Bunu da unutmayın! Gülerken yüz adalelerine jimnastik yaptırarak kırışmasını ertelemiş oluyorsunuz. Sanılanın aksine gülmek yüzü kırıştırmaz, kırışmasını önler; somurtmak ise, yüzün sarkmasına yol açar.

SAÇLAR

Hep kısa saçın insanı genç gösterdiğine inanılır. Kadınlar nedense biraz yaş aldı mı, saçlarını kestirir, hareketli saç modelleri seçer ve alnını da açar. Kahkül çocukluğumuzda kalır. Davetlerde, sahne sanatçılarının saç modelleri uygulanır. Oysa bu ağır modeller genç bir kızı bile yaşından fazla göstermekte. Uzun ve dalgalı ya da dümdüz omuzlara inen saçlar görünümünüze gençlik katar. Kısa saçı seviyorsanız, o zaman kısacık kestirin ve mümkün olduğu kadar da düz bırakın. Kahkül hem alnınızdaki ve iki kaş arasındaki kırışıkları gizler, hem de en azından on yaş gençleştirir insanı. Elbette teninizin rengine uyan, yüzünüzü aydınlatacak ya da bakışlarınızı vurgulayacak bir saç rengi de harika olacaktır.

Sağlık 23 Mayıs 2018 09:36 Saç neden dökülür? Saç dökülmesi nasıl engellenir?Modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olan saç dökülmesi herkesin şikayetçi olduğu bir durum. Saç neden dökülür? Saç dökülmesi nasıl engellenir? Haberimizde...

TAVIR

Eğer hala denemediğiniz bir şeyler kaldıysa yeryüzünde, siz gençsiniz. Ama konuşmaya 'bizim zamanımızda' diye başlayanlardansanız, genç görünümünüz konuşmaya başladığınız an biter. Günümüz dünyasına ayak uydurmak için gençleri dinleyin, onların diliyle konuşun ve onlar gibi bakın dünyaya; en azından her an nasihat veren bir yaşlı konumuna getirmeyin kendinizi. Sağlığınızla ilgili konuların üzerine gidin, asla ihmal etmeyin ama bu sorunlar sohbet konusu olmasın. Unutmayın, sağlık sorunlarından söz açmak yaşlılık işaretidir.

BAKIM

Cilt ve vücut bakımınız çok önemli. Beslenmenizde vitaminleri eksik etmeden cildi dışardan da desteklemelisiniz. Doğal giysiniz olan derinin sağlıklı yaşaması için en önemli ihtiyaçları temizlenmek ve nemlendirilmektir. Sabah akşam cildinizi bir temizleyici ile temizleyip tonikle canlandırın. Doğru seçim çok önemli. Cildinizin seveceği temizleyici ürünleri seçme konusunda parfümerideki satış uzmanından yardım alabilirsiniz. Cildiniz temizlendikten sonra en önemli bakım malzemeniz bir nemlendirici olacaktır. İşte bunlar temel bakım malzemeleriniz. Zaman zaman da bir maske ile cildinizi uyandırıp canlandırabilirsiniz. Cilt mevsim dönümlerinde özel bakımlara gereksinim duyar.

Sağlık 04 Aralık 2013 20:08 Bakımlı tırnaklar hayal değilBakımlı olmanın en önemli göstergesi olan tırnaklar, zaman zaman bozulup deforme oluyor.

RENKLER

İşte en önemli konumuza geldik! Giysilerden makyaja ve saçlarınıza kadar seçeceğiniz renkler sizin gençliğinizi ve güzelliğinizi vurgulamalı, sizi soldurup yaşlandırmamalı. Koyu renkler yaşlı gösteriyor insanı. Nedense bizim ülkemizde kadın, erkek renk konusunda biraz cesaretsiziz. Siyah, kahverengi ve gri tonlarıyla oynamayı yeğliyoruz. Kış sezonu geldiğinde vitrinlere hakim olan renkler de bunlar; aynı şekilde makyajımıza da.

Bir toplantıya gittiğinizde çevrenizde siyahlara bürünmüş insanlar görüyorsunuz! Oysa renk seçeneğimiz o kadar çok ki, üstelik günümüzde rengin her türlüsünü kullanabileceğimiz bir moda anlıyışı hakim. Açık tonlarla ve pastel renklere asılın. Makyajınızı abartmayın, hafif bir makyaj yapın ama renk kullanın! Bu konuda bir renk uzmanına danışabilirsiniz. Renk analizi yapan uzmanlar giyim renklerini, saç rengini ve ona uyan makyajınızı; giyim tarzınızı ve hatta aksesuarlarınızı bile saptıyarak size rehberlik yapıyorlar

Kaynak: Ajanshaber