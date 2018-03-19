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Gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çok Bilinmeyen 11 Teknolojik Silahı

Gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çok Bilinmeyen 11 Teknolojik Silahı

1. TAI TF-X- TUSAŞ TF-X veya TAI TF-X, TUSAŞ tarafından şekillendirilen Türkiye'nin 2020'li yıllarda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı jet eğitim uçağı ve muharip uçak tasarım ve üretim projesidir. 5. Nesil savaş uçakları sınıfında, sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan TF-X olarak adlandırılan uçağın 2011 yılı itibariyle TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup kavramsal tasarım çalışmaları 2013 yılı içerisinde tamamlandı.
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Gündem 19 Mart 2018 - 14:48

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