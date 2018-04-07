Günlük kiralanan evlere sınırlandırma

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci günlük kiralamalara yönelik düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Tüfenkçi günlük kiralama yapılacak binada yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bu tarz binalarda günlük kiralama yapılamayacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci günlük kiralamalara yönelik üzerinde çalışılan düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı.

İKİNCİ EL EMLAK YÖNETMELİĞİ'NE KONULACAK

İkinci el emlak piyasası yönetmeliği içerisinde günlük kiralamalarla ilgili düzenlemelerin de yer alacağını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, günlük kiralamalar için binanın tamamının bu işe uygun olmasını isteyeceklerini söyledi.

YÜZDE 50'DEN FAZLASI AİLE İSE GÜNLÜK KİRALAMA YOK

Tüfenkci, “Diyelim ki 10 dairelik bir apartmanda 5-6 daire aile oturuyor, 2 dairenin 6 tane odasına ayrı ayrı kiralama yöntemi gibi bir şeyi doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi, bu işe uygun daireler, binalar olacak. Bir oranlama üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Diyelim ki yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığını söyleyebiliriz. Günlük kiralamaya çevrilen binalar konusunda detaylı olarak tartışıyoruz, önerileri alıyoruz. Belirli şartlar koyup, çoğunluk arayacağız. Artık kafana göre, çıkıp ‘Ben evimi günlük kiralıyorum’ diyemeyeceksin” dedi.

Kaynak: Ajanslar