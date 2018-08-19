Güngör Uras hayatını kaybetti!

Ekonomi yazarı Güngör Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Milliyet gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras vefat etti. Uras, 85 yaşındaydı. GÜNGÖR URAS KİMDİR?

22 Temmuz 1933 tarihinde Düzce de doğdu. Babası Halit Urasş Beylerbeyi Sarayında son şehzadelerden Abid Efendinin yaveri iken Mıllı Mücadeleye katılan ve Istiklal Madalyası ile ödüllendirilen bir subay ıdı. Tekaüt oldukdan sonra bankacılık yapmıstı.

Ilkokulu Anadolunun değişik şehirlerinde okudu. Ankara Kolejı ni ve Mülkiye yi bitirdi

Devlet Planlama Teşkilatında 1962-l974 yıllarında uzman olarak çalıştı. Kuruluşundan sonra TÜSİAD ın ilk genel sekreteri olarak yayın ve araştırma faalıyetini başlattı.1980-2001 yılları arasında Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sabancı Grubunda çalıştı.

SBF de başladığı doktorasını İÜ Iktısat Fakultesınde tamamladı. Doçentlik sınavını Bogaziçi Üniversitesi'nde verdi. Marmara Üniversıtesi'nde Profesör oldu.

Köşe yazılarına l968 yılında Türkiye İktısat Gazetesı nde basladı. Ekonomi Gazetesi Rapor'da günlük, Güneş gazetesinde de ekonomı yazdı. l982 Yılından buyana Dünya gazetesinin köşe yazarıdır. Sabah da Alı Rıza Kardüz adı ıle başlattıgı günlük köşe yazılarını Güngör Uras olarak Milliyet de sürdürüyor. Dünya da ise Tevfik Güngor imzasını kullanıyor. Daha önce TRT 2 de Olayların ıcınden adı ıle yaptığı ekonomi söyleşilerını şimdi CNN Türk de Akıl Defterı nde devam ettırıyor.

Evlı ve bır kız cocuk babasıdır.

Kaynak: Ajanslar