Güney Kore'nin en büyük Budist tarikatı Jogye başkanının istifasını istedi

Güney Kore'nin en büyük Budist tarikatı Jogye, tarikatın başkanı Seoljeong'un istifasını istedi. Seoljeong hakkında bekarlık yeminini bozduğu, büyük bir servet biriktirdiği ve akademik geçmişi konusunda hilekarlık yaptığı suçlamaları bulunuyor.

Güney Kore'nin en büyük Budist tarikatı olan ve 12. yüzyılda kurulduğu düşünülen Jogye'nin merkez komitesi tarihinde ilk kez başkanının istifasını istedi.

Merkez komitede yapılan oylamada başkan Seoljeong hakkındaki gensoru önergesi 14'e karşı 56 oyla kabul edildi.

Dinin önemli bir rolünün olduğu Güney Kore'de Jogye Düzeni'nin 3 binden fazla tapınağı, 13.000'den fazla Budist rahibi ve 7 milyon takipçisi bulunuyor.

Güney Kore'deki Budistlerin çoğu bu tarikata mensup. Tarikatın 12. yüzyılda kurulduğu belirtilse de tarihi 1200 yıl geriye dayanıyor.

YAŞLILAR KONSEYİ'NİN KARARI ONAYLAMASI BEKLENİYOR

Ancak tarikat uzun süredir hizipler arası karışıklık ve yolsuzluk iddiaları ile gündemde.

Tarkatın birçok üyesi Seoljeong'un istifası talebiyle eylemler düzenlemiş ve refom yanlısı üst düzey bir diğer Jogye rahibi tarikatın başkent Seul'deki merkezi önünde 41 günlük açlık grevinin ardından bu ay hastaneye kaldırılmıştı.

Jogye Düzeni'nin ruhani lideri Jinie, Seoljeong'un görevden alınması çağrısı yapmıştı.

Önde gelen Budist aktivist Cho Jae-hyun tarikatın 24 kişilik Yaşlılar Konseyi'nin merkez komitenin aldığı kararı gelecek hafta onaylamasının beklendiğini açıkladı.

BEKARLIK VE YOKSULLUK YEMİNİNİ BOZMAK VE AKADEMİK GEÇMİŞİ HAKKNDA YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLANIYORBaşkan Seoljeong'un üzerindeki baskılar mayıs ayında bir televizyon programının Budist liderin iddia ettiği gibi Seul Ulusal Üniversitesi'nden mezun olmadığını ortaya çıkarması ile artmıştı.

Televizyon prograımında ayrıca Seoljeong'un bekarlık yeminini bozarak bir kız çocuğuna sahip olduğu ve yoksulluk yemini etmesine rağmen büyük gayrimenkul holdinglerine sahip olduğunu duyurmuştu.

Geçen kasım ayında başkanlık görevine gelen 76 yaşındaki Seoljeong ise tüm suçlamaları reddediyor ve kendisine tarikatın bir 'eski koruyucusu' tarafından komplo yapıldığını iddia ediyor.

Tarikatı 8 yıl yöneten Seoljeong'un selefi Jaseung'a da yolsuzluk, kumar ve bekarlık yeminin bozma suçlamaları yöneltilmişti.

Budizm Reform Hareketi Başkanı Kim Young-kuk Jaseung'a bağlı kesimin Seoljeong'u feda ederek yolsuzluk suçlamalarını bertaraf etmeye çalıştığını savunarak " Bu biraz avcıdan kurtulmak isteyen kertenkelenin kuyruğunu bırakıp kaçmasına benziyor" dedi.

Tarikatta reform isteyenler gelecek hafta kitlesel eylem de planlıyor. 2014 yılında Gallup'un yaptığı bir ankete göre Güney Koreliler'in yüzde 22'si kendisini Budist, yüzde 21'i Hristiyan, yüzde 7'si de Katolik olarak tanımlıyor.

Kaynak: Ajanslar