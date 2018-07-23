Güney Koreli milletvekili tek cümlelik not bırakarak intihar etti

Güney Kore'de hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atılan Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan, "Haksız kazanç sağladım ama yasadışı faaliyetlerde kullanmadım" notunu bırakıp intihar etti.

Güney Kore'de dürüst ve reformcu imajıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle intihar etti.

17. KATTAN ATLADI

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, muhalefetteki Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan'ın başkent Seul'de bir apartmanın 17. katından atlayarak hayatına son verdiği bildirildi.

YARDIMCISIYLA İLGİLİ İDDİA TARTIŞMA ÇIKARDI

Ro'nun, sanal ortamda ülke siyasetinin önde gelen isimlerine yönelik kamuoyu oluşturarak manipülasyon yapılmasıyla ilgili skandalın odağındaki, "Druking" mahlasıyla tanınan blog yazarının yardımcısından yaklaşık 44 bin dolar para aldığı iddia edilmişti.

PARAYI ALDIĞINI KABUL ETTİ

Milletvekili, arkasında bıraktığı notta, parayı aldığını kabul ederken, yasadışı siyasi faaliyet için kullanmadığını belirtti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

"Druking" adlı blogun yazarı, bir bilgisayar programı aracılığıyla internette yorum üreterek belirli siyasi konular etrafında kanaat oluşturmakla suçlanmıştı. Şahsın başta Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğini yaptığı Demokrat Parti olmak üzere Güney Koreli siyasilerle kurduğu ilişikiler tartışmalara konu olmuş, savcılık olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

İNTİHAR ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE

Güney Kore dünyada intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Şirket yöneticileri, pop yıldızları ve siyasetçiler gibi yüksek profilli kişilerin intiharlarına sık rastlanıyor.

ESKİ DEVLET BAŞKANI DA İNTİHAR ETMİŞTİ

Eski Devlet Başkanı Ro Mu-yun 2009 yılında ailesiyle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk skandalının ardından intihar etmişti.

Kaynak: Ajanslar