Güney Kore'de her gün tuvaletlerde arama yapılacak

Güney Kore'de umumi tuvaletlerde ve kabinlerdeki gizli kameraya karşı kadınlar tarafından yapılan protestoların ardından devlet harekete geçti,

Güney Kore özellikle kadınların tuvalette ve kabinde soyunurken görüntülerini gizli kamerayla çekip internette yayımlama furyasına karşı önlemlerini artırıyor. Başkent Seul'de kamuya açık tuvaletlerde her gün gizli kamera araması yapılacak.

Güney Kore'de tuvaletlerdeki gizli kameraya karşı protestoların büyümesi üzerine Seul kent yönetimi 8 bin çalışanını yeni bir işle görevlendirdi.

UMUMİ TUVALETLERDE GİZLİ KAMERA OPERASYONU

Binlerce belediye çalışanına, kentteki 20.554 umumi tuvalette her gün arama yapıp gizli kamera yerleştirilmediğini garanti altına almaları görevi verildi.

Tuvalet denetçilerine yüksek risk altındaki 1000 umumi tuvalete özel dikkat göstermeleri uyarısı yapıldı.

Kadın görevliler, ellerinde dedektörlerle çok küçük kameraları kadın tuvaletlerindeki oturaktan tuvalet kağıdı bölmesine, kapı kolundan havalandırma deliğine dek her yerde arıyor.

5 BİN 400'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçen yıl gizli kamerayla bağlantılı suçlardan 5 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı, ama bunların yüzde 2'sinden azına hapis cezası verildi.

Kaynak: Ajanslar