Güney Kore'deki helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de bir deniz piyade hava üssünde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Helikopterin yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek alev aldığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Deniz Piyade Kolordusundan yapılan açıklamada, Pohang kentindeki askeri bir havaalanında, tamir edildikten sonra deneme uçuşu yapan, deniz piyadelerine ait helikopterin yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek alev aldığı bildirildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, helikopterdeki 5 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ordunun kazanın sebebini belirlemek için bir araştırma komisyonu oluşturacağı kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar