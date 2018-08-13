Güney Kore'de gizli kamera tacizcisi kadın olunca tutuklandı

Güney Kore'de gizli kamera pornosunun genelde erkek olan faillerinden pek azı yargı karşısına çıkarılırken bir erkeği gizli kamerayla çekip paylaşan bir kadın derhal tutuklanıp 10 ay hapse mahkum edildi.

Kadınların tuvalette ve soyunma kabinlerinde soyunurken görüntülerini gizli kameralarla çekip porno sitelerinde yayımlama ve hatta satma furyası Güney Kore'de tavan yaptı. 'Molka' denilen bu gizli kamera pornosunun genelde erkek olan faillerinden pek azı yakalanıp yargı karşısına çıkarılırken bir erkeği gizlice çekip paylaşan bir kadın derhal tutuklanıp 10 ay hapse mahkum edildi.

Mahremiyete tecavüzden cinsel tacize uzanan bu eylemle ilgili şikayetler 2010'da 1100 düzeyindeyken geçen yıl 6500'ü aştı. Şikayet edilenden çok daha fazla vaka olduğu sanılıyor.

Gizli kameracıların yüzde 98'i erkek ve sadece yüzde 8.7'si tutuklanıp hapse gönderildi. Diğerlerine para cezası ya da tecilli hapis cezası verildi.

Ama Güney Kore'de cinsiyet ayrımcısı uygulamaları gözler önüne serecek şekilde Seul'deki sanat akademisinde çıplak modellik yapan 20'li yaşlarındaki bir kadın, meslektaşı olan bir erkeği çıplak görüntüleyip internette paylaşmasının ertesi günü tutuklandı. Polis tarafından evi basılan ve televizyon kamereları altında polis merkezine götürülen kadın, sonunda 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gizli kamera pornosunun kurbanlarının yüzde 80'inden fazlasını oluşturan kadınlar için harekete geçmeyen kolluk-adli sistemin bir erkek kurban için ayaklanması cinsiyet ayrımcılığı eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Kore Siber Cinsel Şiddet isimli STK'nin başkanı Ms Seo Seung-hui, ''Kurbanın erkek olduğu bu nadir vakaya polisin gösterdiği topyekün tepkinin daha önce bir eşi benzeri görülmedi. Kurbanların kadın olduğu sayısız vakada böyle jet hızı ve keskinliğiyle hareket ettiklerini hiç görmedik'' dedi.

Kadın modele yapılan muamelenin ardından son haftalarda başkent Seul on binlerce kadının protesto gösterilerine sahne oluyor. Gizli kamera pornosuna ''Benim hayatım senin pornon değil'' sloganıyla karşı çıkan kadın hareketi, polisi ve yargıyı da cinsiyet ayrımcılığı yapmak, erkek tacizci ve erkek kurbanlara iltimas yapmakla suçluyor.



Güney Kore'de satılan akıllı telefonlarda fotoğraf, görüntü çekerken yüksek bir deklanşör sesi çıkarması zorunluluğu var, ama tacizciler bunu sessize alan özel uygulamalar kullanıyor ya da gizli kameraları gözlük, çakmak, saat, otomobil anahtarları ve hatta kravatlara saklıyor.

Kaynak: Ajanslar