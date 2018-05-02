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Güney Kore lideri Moon'dan İstiklal Marşı'na büyük saygı!

Güney Kore lideri Moon'dan İstiklal Marşı'na büyük saygı!

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.
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Gündem 02 Mayıs 2018 - 09:24

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