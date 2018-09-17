Güneşlenirken kalp krizi geçiren Alman turist öldü

Antalya Alanya'da denizden çıkıp güneşlenmek için şezlonga uzanan 68 yaşındaki Alman Hans Joachtm kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen Hans Joachtm, önceki gün öğle saatlerinde serinlemek için Türkler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI



Bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonga uzanan Hans Joacthm fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hans Joacthm'a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hans Joacthm kurtarılamadı.

Hans Joacthm'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Ajanslar