Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanığına ne iyi gelir? İşte, tedavisi... Güneş yanıkları; yaz sezonunun kendini göstermesiyle birlikte denize veya havuza girecek, güneşlenerek daha bronz bir tene sahip olacakların kabusu haline gelir.



Yaz sezonunun gelmesinin akabinde, yazı daha keyifli bir hale dönüştürmek isteyenler sahil ve plaj gibi alanları tercih ederek kendisini deniz, kum ve güneş üçlüsünün kollarına bırakıyor. Fakat aşırı sıcak havaların verdiği rehavetle birlikte ferahlamak adına denize giren ya da daha bronz bir görünüm elde edebilmek adına kendisini bir anda kaptırıp güneşin altında olması gerekenden de fazla kalabiliyor. Bunun sonucunda elbette ki pek çok kişi için istenmeyen ve çoğu zaman can sıkan bir durum olan güneş yanıklarını beraberinde getiriyor. Öte yandan güneş losyonu, sütü veya kremi gibi ürünler de kullanılmaması güneş yanıklarının oluşumuna ciddi oranda zemin hazırlayabiliyor. Fakat tüm bunları artık dert etmeyin! Çünkü, hoş bir görünüm oluşturmayan, kimi durumda meydana gelen yanıklardan ötürü size acı vererek zor durumda bırakan güneş yanıklarını geçirmek için birbirinden etkili doğal yöntemler imdadınıza yetişebilir. Peki, güneş yanıkları nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?

GÜNEŞ YANIĞINA KARŞI NELER YAPILMALIDIR? GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?



Yanık olan bölgeyi su ile ıslattıktan sonra yulaflı banyo ürünlerinden sürülebilir.

Soğuk siyah çay, güneş yanığı oluşan bölgelere sürülebilir.

Cilt su topladığında kesinlikle ellenmemeli, kendi kendine geçmesi beklenmeli. Özellikle su toplanmış bölgelerde enfeksiyon riski fazla olacağından bu bölgelere daha çok özen göstermek gerekir.

Karbonat ve lavanta esansiyel yağları, ısıyı düşürücü etkiye sahiptir ve iltihabı yatıştır.

Yanık olan bölgeye, gün içinde birkaç defa olacak şekilde, soğuk ve nemli bezler koyup bekletebilirsiniz. Acının hafiflemesini sağlayacaktır.

Güneş yanıklarının su toplaması halinde enfeksiyon kapmasını önlemek için ekinezya çayı kullanabilirsiniz.

Ilık su ile duş almak güneş yanıklarına iyi gelir.

Dilimlenmiş soğuk salatalık güneş yanığı oluşan bölgelere gezdirilirse iyi gelecektir. Bir poşete buz doldurup yanık oluşan bölgelerde gezdirebilirsiniz.

Güneş yanığı olduğunda, normalde olduğu gibi, bol miktarda su tüketmeye özen göstermelisiniz. Güneş yanığı olunduğunda cilt gerilir ve susuz kalır. Bu da toparlanma sürecini uzatır.

Aloevera jelini ince bir tabaka halinde yanık bölgelerini sürebilirsiniz, güneş yanıkları için birebir etki göstermektedir.

GÜNEŞ YANIĞINI GEÇİRMEK İÇİN PATATES TARİFİ…

4 adet salatalık ve 1 patatesi blenderdan geçirin. Sularını süzerek 1 fincan maden suyu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı elma sirkesini de içine dökün. Bu karışımı güneş yanığı olan yerlere sürün. Hatta spreyli bir şişe içerisine yerleştirerek uygularsanız çok daha kolay bir şekilde uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz.





GÜNEŞ YANIĞINI GEÇİRMEK İÇİN YULAF EZMESİ TARİFİ…

Güneşten yanan cildinizi yumuşatmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra cildinizin güneşten yanmış bölgelerine yavaşça, dairesel hareketlerle sürün. 3-4 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayabilirsiniz.





GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER?

Zeytinyağı: Güneş yanıklarında zeytinyağı tek başına bir mucize olabilir. Zeytinyağı hem güneş yanığından kaynaklanan ağrıları ortadan kaldırır hem de cildi yumuşatarak sertleşmesini ve gerilmesini engeller.







Salatalık: Güneş yanığına ne iyi gelir diyorsanız, öncelikle bilmeniz gereken cilt tedavilerinde ana besin olan salatalığın güneş yanıklarına da deva olduğu. Salatalığı kabukları ile birlikte rendeledikten sonra suyunu sıkın ve güneş yanığı olan bölgeye sürün. Böylelikle cilt ferahlayacak ve acı hissi azalacaktır.









Siyah Çay: Türkler için bir vazgeçilmez olan çay, güneş yanıkları tedavisinde de etkili. Güneş yanığı olan bölgeye poşet çay yerleştirirseniz yanma hissi azalacaktır.





Yoğurt: Güneş yanığına ne iyi gelir sorusunda ilk akla gelen her zaman yoğurttur. Bu aslında bir klişe değil çünkü soğuk yoğurt gerçekten güneş yanıkları için etkili bir çözüm. Günde birkaç kere uyguladığınızda acının azaldığını göreceksiniz.

Elma Sirkesi: Güneş yanığına ne iyi gelir sorusunun bir başka cevabı da elma sirkesi. Güneşten yanıklarının üzerine bir pamuk yardımıyla elma sirkesi sürülmesi acıyı azaltır.





Kaynak: Ajanslar