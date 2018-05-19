Güneş, Talisca'nın adresini duyurdu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca'nın İngiltere'ye transfer olduğunu belirterek, "Cenk Tosun'a rakip olabilir" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla son maçına çıkan Anderson Talisca'nın İngiltere Premier Lig'e transfer olduğunu açıklarken, "İyi bir kulübe gittiği için mutluyum" dedi.

Şenol Güneş, son 2 sezonda Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta yer alan Anderson Talisca'nın gidişine üzüldüğünü dile getirdi.

Oyuncuların gidiş veya gelişlerine kendisinin karar vermediğini vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talisca zaten devre arasında gitmişti. Maalesef giden bir oyuncumuz. Talisca'nın gitmesine üzüldüm. Biraz daha kalsaydı hem bizim için hem kendisi için iyi olurdu. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum. Anlaşmasını yaptı zaten."

Brezilyalı oyuncunun gideceği takımın ismini vermeyen Güneş, "Cenk'e rakip olabilir" demekle yetindi.