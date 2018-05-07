Güneş: "Git demedikleri sürece gitmem!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam."açıklamasında bulundu.

Kayserispor maçı öncesi konuşan Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunu ve taraftar istemediği sürece ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

"SABRIMIZ TESLİM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEZ"

Beşiktaş'ta kalacağını vurgulayan Şenol Güneş "Her maçta sahaya güzel futbol oynayıp kazanmak için çıkıyoruz. Bulunduğumuz yer tabii ki bizi üzüyor. Ortada bir sıkıntı varsa, hepsi benimdir. Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. 50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız. Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli. Bu çizgiye herkesin gelmesini istemem. En kötü ihtimalle kendimi değiştirmeye çalışıyorum." dedi.

Spor 05 Mayıs 2018 12:29 PFDK'dan Beşiktaş'a ceza üstüne cezaPFDK, Beşiktaş'ın cezasını açıkladı.

"SAHAYA ÇIKMAYI KABUL ETMEDİM"

Fenerbahçe maçının tekrar oynanmasıyla ilgili de konuşan Şenol Güneş "Siyasilerin bana dediği gibi, 'Ülkenin durumu karışık, siz sahaya çıkın' denildi biz sustuk ama kabul edemedim... Buradan futbol bekliyoruz. Seyirci de kaçar..." denildi.

Kaynak: Ajanslar