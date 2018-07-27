Gündeme bomba gibi düşen iddia: Fethullah Gülen öldü, Yahudi mezarlığına gömüldü

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit yaptığı açıklamalarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia etti. Akşit, Fethullah Gülen'in cenazesinin de Yahudi mezarlığına gömüldüğünü öne sürdü.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Akşit FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " dedi.

''ÖLDÜRDÜLER ONU, ÇOKTAN ÖLDÜ''

SuperHaber'e konuşan Cevat Akşit, şu iddialarda bulundu:

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

AKŞİT FETÖ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU

Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar