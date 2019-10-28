Yaralı Asker kurtarılamadı

Barış pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Rasulayn bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanan asker kaldırıldığı hastane'de tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

AÇIKLAMA

Milli savunma bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü mensuplarının roket atarlarla yaptığı taciz ateşi sonrasında yaralanan mehmetçik kaldırıldığı hastane'de şehit oldu.

Bakan Hulusi Akar, Şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.