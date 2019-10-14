Wolkswagen fabrikası manisa'da
Wolkswagen manisa merkezli Wolkswagen Turkey A.Ş yi kurdu.
GÜNDEM 14.10.2019, 12:40 14.10.2019, 12:58
WOLKSWAGEN MANİSA'DA
Wolkswagen manisa merkezli Wolkswagen Turkey A.Ş yi kurdu.
Wolkswagen Turkey otomotiv A.Ş'nin açılmasıyla birlikte 10 bin kişinin istihdamı sağlayanacak.
BÜYÜK YATIRIM
Wolkswagen'in Manisa'da yeni kurduğu fabrika için 1 milyar TL'lik dev yatırım yaptı. Manisa bu yatırımı sevinçle karşıladı.
SADECE BU ARABASI ÜRETİLECEK
Wolkswagen'nin manisa'da sadece passat üretmeyi hedefliyor. 1 yılda 40 bin adet passat üretilecek.
Bu üretilen passatlar sadece Türkiye pazarında olacağı belirtiliyor
ORTA DOĞU'YA TÜRKİYE'DEN GİDİCEK
Skoda modellerinin de üretileceği fabrika'da sadece orta doğu'ya ihraç edilecek.