Wolkswagen fabrikası manisa'da

WOLKSWAGEN MANİSA'DA

Wolkswagen manisa merkezli Wolkswagen Turkey A.Ş yi kurdu.

Wolkswagen Turkey otomotiv A.Ş'nin açılmasıyla birlikte 10 bin kişinin istihdamı sağlayanacak.

BÜYÜK YATIRIM

Wolkswagen'in Manisa'da yeni kurduğu fabrika için 1 milyar TL'lik dev yatırım yaptı. Manisa bu yatırımı sevinçle karşıladı.

SADECE BU ARABASI ÜRETİLECEK

Wolkswagen'nin manisa'da sadece passat üretmeyi hedefliyor. 1 yılda 40 bin adet passat üretilecek.

Bu üretilen passatlar sadece Türkiye pazarında olacağı belirtiliyor

ORTA DOĞU'YA TÜRKİYE'DEN GİDİCEK

Skoda modellerinin de üretileceği fabrika'da sadece orta doğu'ya ihraç edilecek.