Son Dakika Deprem Bilgileri Balıkesir ve çevre iller

Balıkesir'de gece yarısı art arda depremler meydana geldi. 32 dakikada 4 şiddetli depremin meydana geldiği kent, Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.14'te 5.0, 23.24'te 4.3, 23.27'de 4.1 ve 23.46'da 4.3'le sarsıldı.

Balıkesir'deki depremler İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da hissedildi.

Depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa Valisi'nden de açıklamalar geldi. 'Deprem' kelimesi Twitter'da çok kısa bir sürede 'TT' olurken, depremin ardından Balıkesir'de çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'de dün geceden bu yana 70 artçı sarsıntı yaşandı.

Balıkesir'de yaşanan depremle birlikte olası İstanbul depremi bir kez daha gündeme geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da yaşanacak olası bir depreme hazırlıklı olabilmek için yapılması gerekenler ile yaşanan depremlerin Kuzey Anadolu fay hattına etkilerini CNN TÜRK yayınında Gözde Atasoy'a bildirdi