Şeyh Edebali kimdir Osman Gazi'nin nesi olur Osmanlının kuruluşunda ne gibi katkı sağladı.

Şeyh edebali aslında vakti ile süre gelen bir kutlu kandilin bir neferidir.

Ertuğrul Gazi ile tanışması çocukluk yıllarına rast gelir. Osman gazinin babası Ertuğrul Bey ile karlılaşması daha eski bir zamana dayanır çocukluk yıllarına kadar gider.

Şeyh Edebali'inin 1206 Yılında doğduğu tahmin edilirken vefatı'da 1326 yılında 120 yaşında olmuştur.

Osmanlı'nın kuuluşunda'ki rolü nedir?

Şeyh Edebali Osmalının Kuruluşunda Osman gazi'ye Rehber Olmuştur.

Osman Gaziye Yol gösteren aynı zamanda kayın babası olmuştur osman gaziye verdiği nasihatlar ile bir nevi Osmanlının Manevi kurucusu olmuş ,

aynı zamanda Kızı bala sultanı Osman gazi ile Nikahlaması Osmanlının devamı esasında büyük katkı sağlamıştır.

Aslen Karamanlı’dır. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî’den aldı. Daha sonra Şam’a giderek dönemin meşhur alimlerinden dersler aldı.

Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı.

Rivayete göre, Osman Gazi, dergahta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali’nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür.

Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir:

“Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın.

Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur.

Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam’a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir.”

Bilecik’te ve Eskişehir’de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etmiştir.