Şehitlerimizi Uğurladık

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.



Fotoğraf: Volkan Furuncu /AA

Şehidin babası Alim, annesi Yeter, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli ikiz kardeşi Emre ve diğer erkek kardeşi Tevfik, akrabaları ve şehidin nişanlısı Songül Aydemir taziyeleri kabul etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile askeri yetkililer, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak askeri törenle defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin nişanlısı cenaze törene gelinliğiyle geldi

Şehidin naaşı kortej eşliğinde taşınırken annesi "Peygamberimize komşu ol kuzum." diye seslendi, nişanlısı ise cenaze törenine gelinliğiyle geldi.



Fotoğraf: Volkan Furuncu /AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise kortej boyunca şehidin babası Alim Coşkun'un elini tutarak yürüdü.

Şehidin uğurlanması esnasında ailesi ve yakınları asker selamı verdi.

Şehit Meşeci'nin cenazesi toprağa verildi

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) ise memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Fotoğraf: Emre Sahinol/AA

Şehidin dün ilçeye getirilen naaşı, Bafra Belediyesi Asri Mezarlık morgundan alınarak Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Şehit Meşeci'nin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Bafra Asri Mezarlık'daki şehitlikte toprağa verildi.



Fotoğraf: Emre Sahinol/AA

Şehit Uzman Çavuş Abay'a veda

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28) da Muş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Muş'un Karaağaçlı Belde Belediyesi önünde düzenlenen törende, şehit Abay'ın öz geçmişi okundu, dua edildi.



Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Ağrı Valisi Süleyman Elban, şehidin babası Osman Abay'a başsağlığı diledi.



Şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döken eşi Dilek, babası Osman Abay ile yakınlarını törene katılan askerler teskin etmeye çalıştı. Dilek Abay, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıdı.



Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

2 çocuk babası olan Abay'ın naaşı, cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.



Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, kurum amirleri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Selimoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu ise memleketi Kars'ta toprağa verildi.



Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Şehit Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreni sonrası, Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyüne götürüldü.

Kardeşleri Ömer ve Taner Selimoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği köyün girişi ve şehit evi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yaylacık Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Selimoğlu'nun naaşı tekbirler ve dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.