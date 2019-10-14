sabahın ilk ışıklarına kadar Toplantı
Milli savunma bakanlığında sabaha kadar süren toplantıya Hulusi akar hakan fidan ve tsk kademesin yetkilileri ile bir araya geldi. Kritik kararlar ve anlık talimatlar verildi.
Barış Pınarı harekatından gelen son görüntüleri incelemeye aldılar
Kuvvet komutanlarının'da katılım sağladığı özel toplatıda Hulusi akar ve hakan fidan gerekli talimatları
görüntüleri inceledikten sonra verdi.
Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.
Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.