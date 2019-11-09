Muhteşem indirim günleri yaklaşıyor
GÜNDEM 09.11.2019, 14:11 09.11.2019, 17:29
Avrupa'da ve Amerika'da başlayan büyük indirim sezonu Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir merakla takip ediliyor. Alışveriş siteleri ve mağazalar ziyaretçilerine hatırı sayılır indirim kampanyaları sunduğu Black Friday için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Peki, bir gelenek haline gelen bu indirimler ne zaman başlayacak.
Muhteşem indirimi günleri yaklaşıyor. İşte bu indirim olacak özel günler
29 kasım Muhteşem Cuma
11 kasım Bekarlar günü
2 Aralık Siber pazartesi (Cyber Monday)
Herkes ihtiyaç listesini hazırlarken. Firmalarda satışlarında 100'ün üzerinde artış bekliyor.
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