Muğla'da 4.6 büyüklüğün de deprem meydana geldi!

Muğla'da 4.6 ve 3.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi!

GÜNDEM 25.10.2019, 12:29
Muğla'da 4.6 büyüklüğün de deprem meydana geldi!

(AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı zamanda 00:10'da ise aynı bölgede 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Yaşanan son dakika depreminin şiddetinin de normalden yüksek olması vatandaşlarda endişe ve panik yarattı.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.. Ayrıtılar geliyor..

#Muğla deprem
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