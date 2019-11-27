Müge anlı bir cinayetin daha aydınlatılması konusunda ön ayak oldu
Müge Anlı Turgut Özyürek Cinayetini Aydınlattı
GÜNDEM 27.11.2019, 15:41 27.11.2019, 17:00
Daha önce hakında kayıp ilanı verilen Turgut Özyürek adlı vatandaş Ölü olarak bulundu.
58 Yaşındaki Turgut Özyürek Karısının gizli sevgilisi tarafından başına vurularak öldürüldü.
Manisa ahmetli'de yaşayan Turgut Necla çifti Neclanın kocasına ihaneti sonucu ölümle sonuçlandı.
Manisa İzmir arası karanlıkdere orman mevkisinde ölü olarak bulunan Turgut Özyürek Karısı Neclanın sevgilisi Hayrettin tarafından başına vurarak öldürüldü.
Olayı Müge anlı canlı yayında ortaya çıkartı.
Emniyet Müdürlüğü Cinayet masa ve asayiş ekipleri tarafından olayın yaşandığı yere araştırma yapan ekipler ormanlık alanda Turgut özyürek'in cansız bedenine ulaştı.
Katil zanlısı pişman olduğunu söylesede sevgilisi neclalı sevdiğini yineledi.
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