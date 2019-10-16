Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı’na, Tel Abyad’dan gönderdikleri video ile teşekkür etti.
GÜNDEM 16.10.2019, 12:17
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti.
"Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var." notuyla yapılan paylaşımda Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi.
T.C. Millî Savunma Bakanlığı✔@tcsavunma
Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var.