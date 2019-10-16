Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti.

"Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var." notuyla yapılan paylaşımda Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi.