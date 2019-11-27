Metrobüste Gündüz Vakti 4 Afrikalı Uyruklu Türk Kadına Tacizde Bulundu

Avcılardan beylikdüne gitmek için sabah saatlerinde durağa gelen bir vatandaşımız senegal uyruklu 4 kişi tarafından tacize uğradı .

Güvenlik görevlisinin çabaları sonuç vermeyince polis devreye girdi vatandaşlarımız polis tarafından sakinleştiridi işler daha fazla büyümeden zanlılar karakola sevk edildi.

Haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere karakola götürülmek istenen kişiler polise olayların yanlış anlaşıldığını iddia etsede vatandaşımız bilakis tacizde bulunduklarını iddea ederek şikayetçi oldu.