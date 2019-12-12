Meteoroloji'den kar uyarısı: Hazırlıklı olun denildi

Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına gözükecek.

Ankara: Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmur yağışlı

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sis görülebilir

İzmir : Parçalı ve çok bulutlu yağış var

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağış ve gök gürültülü

Antalya: Fırtına ve yağış ve gök gürültüsü olarak gözükecek.

5-6 yıldan beri bölgede geziler yapan Ekinci ve ekibi kar yağışının durmasından sonra Çamlıbel Mahallesi kırsalına gitti.

Soğuk hava altında bölgeyi gezen doğaseverler, sulama amaçlı yapılan Sivridere Baraj Gölü'nün buzla kaplandığını gördü. Doğu bölgelerinde yaşanan soğuk hava gittikçe etkisini artırıyor.

Öyle ki Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Sivridere Sulama Barajı Göleti buzla kaplanırken, Ardahan'ın Posof ilçesinde ise köy meydanlarındaki hayvan sulakları dondu.