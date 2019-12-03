Kuruluş Osman 3.bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı birinci ikinci bölüm derken 3.bölüme geldik ve heyecan git gide artıyor.

Aynı Diriliş Ertuğrulda olduğu gibi fev kalade şekilde gerek aksiyon olsun gerekse oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzrine çekip çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başardı.

Reyting rekorunu eline alan kuruluş osman bu haftada hecanlı sahneleri ile ortalığı kasıp kavurması ve reytingleri alt üst etmesi bekleniyor.