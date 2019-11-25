Konya Valisi açıklama yaptı

Konya'da Öğretmenler günü için düzenlenen program'da Vali Orhan Toprak konuşmasını yaparken bacak bacak üstüne atan birini bu sözlerle uyardı. Toprak kürsüde konuşmasını yaparken bir izleyici dikkatini çekiyor ve o izleyici bacak bacak üstüne atmış onu dinliyordu. Vali Toprak'ta ona, sen Öğretmen misin ? "Öğretmen gibi otur da görelim" diyerek uyardığı kişinin yerel gazetede görev yapan bir muhabir olduğu ortaya çıktı.

VALİ TOPRAK

Böyle güzel duygularla neşeli neşeli geliyoruz. Güzel hareketlerle karşılanmak isteriz. Beni değil arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz halen ilkokul öğretmenimizin bize destur edindirdiği hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz ve öyle Öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar ? Yalansa söyleyin dedi. Vali toprağın bu sözleri , salondakiler tarafından alkış aldı.

OLAY SONRASI TOPRAK'TAN AÇIKLAMA

Bugün burada Öğretmenler günü için düzenlen program için buradayız. Malesef program esnasında üzücü bir olayla karşılaştık. Kürsü'de konuşmam sırasında protokolde oturan bir kişi edep ve adap'ın çok üzerinde olması durumunda kendisine Öğretmen olup olmamasını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaretini yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, Milletimize tüm insanlığa bu kadar hizmeti emeği olan Öğretmenlerimizin bu özel gününde bir kişinin yerel muhabir olduğunu öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin böyle bir durumla karşılaşmaları beni derinden üzdü.

KONYA VALİSİ CÜNEYİT ORHAN TOPRAK KİMDİR ?

Aslen Erzincan Refahiye nüfusuna kayıtlı olan Vali Cüneyit Orhan TOPRAK, 1966 yılında Kayseri ilin'de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. evli ve iki çocuk babasıdır.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU

- 1988-1991 yılları arasında Kayseri Kaymakam Adayı olarak görev yaptı.

- 1989-1990 yılları arasında İngiltere’de 1 yıl süreli dil ve meslekî konularda eğitim aldı.

- Kozaklı (Nevşehir) Kaymakam Vekilliği,

- Eskil (Aksaray) Kaymakamlığı,

- Yenifakılı (Yozgat) Kaymakamlığı,

- Hamur( Ağrı) Kaymakamlığı,

- Gülşehir (Nevşehir) Kaymakamlığı,

- Siverek (Şanlıurfa) Kaymakamlığı,

- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevlerinde bulundu.

- 2009-2010 yılları arasında ABD’de 6 ay süreli dil ve meslekî konularda çalışmalar yaptı.

- 01.06.2016 - 02.11.2018 yılları arasında Hakkari Valisi olarak görev yaptı.

- 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliğine atandı.