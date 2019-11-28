Kırmızı Bültenle aranan pkk'lı Mit tarafından Paketlendi
Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 28.11.2019, 10:41 28.11.2019, 12:56
Mitten büyük operasyon pkk'lı üst düzey liderlerden birini etkisiz hale getirdiler.
Daha önce hakkında kırmızı bülten çıkarılan pkk'lı kadın terörist Mit Teşkilatı tarafından öldürüldü.
Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
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