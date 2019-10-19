İstanbul yoğun sis altında

İstanbul'lular güne sis ile uyandı, sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis görüş açısının kapattığı istanbul caddelerinde insanlar araçları ile ilerlerken çok zorlandılar bazı ilçelerin yüksek kesim mahallerinde görüş açısı nerede ise 5 metreye kadar indi, deniz ulaşımda ise seferler aksadı. Neyse ki sabah saatlerinde yaşanan bu yoğun sis herhangi bir hayati tehlike oluşturmadı ve korkulacak bir şey olmadı.