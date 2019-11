İletişim Başkanı Altun: Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadelede başarı örneği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasını, "Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarındaki başarısının bir başka örneği" olarak değerlendirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ideolojisi ve kaynağına bakmaksızın terörle mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations.

5 Kas 2019

