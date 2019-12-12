Mühendis, şehir planlayıcısı, mimar, peyzaj mimarı, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, tercüman, arkeolog, sanat tarihçisi, programcı, tekniker, avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, ebe, çocuk gelişimci, teknisyen ve eğitmen alımları yapılacaktır. Her unvan için ayrı öğrenim durumu olduğundan kılavuzu incelemek gerekmektedir. Kaynak: İBB 420 Kamu Personeli Alımı KPSS 60-70-80 Puanla Yapıyor Adaylar 13 Aralık 2019 ile 17 Aralık 2019 tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Alım atama yöntemi ile yapılacak olup sınava tabi tutulacaktır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilenaşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İBB kamu personeli alımı kılavuzu

bb-kamu-personeli-alimi-kilavuz.pdf