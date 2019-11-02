Hac Kayıt müjdesi 11 kasımda başlıyor
İlk defa hacca gidecek olanlar için kayıtlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabilecek.
GÜNDEM 02.11.2019, 11:42
Diyanet işlerinden yapılan açıklamaya göre ilk defa hac kayıdı yaptıracaklara bilgilendirme kayıt tarihi verildi .
Hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi.
2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.
2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.
Bu kura sonuçlarına göre hacı adaylarının kutsal yolculuğu başlıyacak.
Özlemle hasret ile burunlarında tüten Mekke Medine'ye kavuşup hac ibadetlerini yerine getirecekler