Hac Kayıt müjdesi 11 kasımda başlıyor

Diyanet işlerinden yapılan açıklamaya göre ilk defa hac kayıdı yaptıracaklara bilgilendirme kayıt tarihi verildi .

Hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi.

2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.

2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.

Bu kura sonuçlarına göre hacı adaylarının kutsal yolculuğu başlıyacak.

Özlemle hasret ile burunlarında tüten Mekke Medine'ye kavuşup hac ibadetlerini yerine getirecekler