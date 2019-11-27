Genel Af Geliyor Mu

Genel Af yasası genel durum ! son durum merak edilenler! Genel Af çıkacak mı?

Genel af yasası ile ilgili son durum son dakika gelişmeleri mahkum ve yakınlarını heyecanlandırdı.

Daha önce de her seçim dönemi olduğu gibi gündeme gelsede uygulamaya geçmeyen sadece lafta ve siyasi vaat olarak havada kalan af yasası çıkacak mı?

Arama motorları üzerinde sürekli af çıkacakmı soruları araştırılıp yazılıyor.

Mahkum yakınları tarafından merakla beklenen yasa ne zaman çıkacak .

Herkes tarafından bilinen daha önce 39 maddeden oluşan birinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili Ak Partili Milletvekilleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

2020 yılı bütçe görüşmeleri sonrası yasa teklifi hazırlanıp sunulması beklenen 2.yargı paketi nasıl ve hangi düzenlemelerin yapılacağı gözden geçirildi.