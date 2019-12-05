Fizan Neresi
Fizan Neresi Sahra çölü yakınlarında mı yoksa başka bir manası olan yermi?
GÜNDEM 05.12.2019, 10:45
Çok sık kullanılmaz belki fizan kelimesi genelde sürgün cümlesi ardına gelir gerek ciddiyetle söylenir kimide mizah amaçlı söyler.
Hani derlerya seni ta fizana sürerler yada sürerim yada işte eski zamanda olduğu gibi yanlış yapan daha doğrusu Devlete karşı bir hata ihanet gibi şeyler yapanı fizana sürerlermiş.
Fizan neresimi fizan Libya'nın güneyinde, sâhilden 600 km içeride ve Büyük Sahrâ'nın doğusunda, kızgın çöllerin ortasında bir vahadır.
Fizan'ın merkezi olan Merzuk kasabası,
Trablusgarp'a 900, Bingazi'ye 1.500 kilometredir.
Eski Osmanlı dönemimde Sürgün yeridir fizan buraya gitmek İdamdan zor olsa gerekki idam yerine sürgüne gönderirlermiş.
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