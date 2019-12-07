Ertuğrul Bey Kuruluş Osman Dizisinde Yer Alacak mı ?
Kuruluş Osman da Ertuğrul bey ve Turgut rolü kimin olacak
GÜNDEM 07.12.2019, 14:14 07.12.2019, 14:21
Kurşun dizisi ile final yapan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ın oynadığı Ertuğrul Bey karakteri Kuruluş Osman Dizisinde Yer Alacak mı işte son gelişmeler. Atv ekranlarında beğenilerek izlenen Kuruluş Osman dizisi yeni oyuncular ilemi yola devam edecek, işte beklenenler.
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