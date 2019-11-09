Elon Musk Mars'a yerleşmenin kaç para gerektirdiğini açıkladı

SpaceX uzay taşımacılık firmasının CEO'su Elon Musk'tan açıklama

İnsanların Mars'ta yerleşim yerleri kurabilmeleri için maliyetinin milyonlarca liralara ulaşabileceğini açıkladı.

Mars'ta yaşamanın neler gerektirdiğini araştırmaya devam ediyoruz.

Sosyal medya hesabından açıklama da bulunan Musk

Mars'ta yerleşim yeri kurabilmek için bin adet Starship

ve bu araçların taşıyacak 1 milyon ton ham madde ve ekipman gerekecek.

Bu ekipmanların Mars'a götürülmesi yaklaşık 20 yıl sürecebileceğini söyledi.