Elon Musk Mars'a yerleşmenin kaç para gerektirdiğini açıkladı

İnsanların Mars'ta yerleşim yerleri kurabilmeleri için maliyetinin milyonlarca liralara ulaşabileceğini açıkladı.

GÜNDEM 09.11.2019, 13:48 09.11.2019, 14:37
Elon Musk Mars'a yerleşmenin kaç para gerektirdiğini açıkladı

SpaceX uzay taşımacılık firmasının CEO'su Elon Musk'tan açıklama

İnsanların Mars'ta yerleşim yerleri kurabilmeleri için maliyetinin milyonlarca liralara ulaşabileceğini açıkladı.

Mars'ta yaşamanın neler gerektirdiğini araştırmaya devam ediyoruz.

Sosyal medya hesabından açıklama da bulunan Musk

 Mars'ta yerleşim yeri kurabilmek için bin adet Starship

ve bu araçların taşıyacak 1 milyon ton ham madde ve ekipman gerekecek.

Bu ekipmanların Mars'a götürülmesi yaklaşık 20 yıl sürecebileceğini söyledi.

#Elon musk #Mars #Yerleşim
Yorumlar (0)
banner4
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:53
İkindi 15:32
Akşam 17:57
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P