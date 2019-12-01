Deprem bu sefer kars'ta kendini gösterdi

Gün geçmesinki depremsiz bir gün olmuyor nerede ise başta Türkiye olmak üzere dünyada bir çok ülkede deprem hadisesi meydana geliyor. Bu sabahta Kars Sarıkamış merkezli deprem oldu.

Afad'ın internet sitesinde verilen bilgilere göre sabah 09:06 civarlarında 4.2 şiddetinde deprem yer sarsıntısı yaşandı.

Kars Valisi Türker Öksüz yaptığı açıklamada herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde Afad ve jandarma ekiplerince çalışmalar yapıldığını anlattı.

Kars Afad Müdürü Oktay Aygan da bütün ekiplerin sahada olduğunu aktardı, vatandaşlarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanması biraz olsun herkesin içini rahatlattı.