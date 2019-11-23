Bitcoin son ayların en düşük seviyelerinde

Bitcoin (Sanal para birimi) Çin Halk Bankasının açıklaması sonrasında yüzde 9 düştü.

Çin Merkez Bankası olarak faaliyette olan Çin Halk Bankası (PBoC) Şangay merkezinin, “Bitcoin (Sanal para birimi) ve kripto para alım satımına karşı ipleri sıkı tutacağını ” duyurmasından sonra yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara düştü.

ÇİN HALK BANKASINDAN AÇIKLAMA

Açıklamada, Bitcoin (Sanal para birimi) ve kripto para ihracı yoluyla alım satım ve finansmanın birçok risk bulundurduğu işaret edildi.

Bitcoin gün içinde 6 bin 929 dolara gerileyerek mayıs'tan beri en düşük seviyesine ulaştı. 18 Mayıs'ta bitcoin 7 bin 134 dolara düşmüştü.