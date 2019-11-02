Bitcoin ile büyük vurgun

Aydın şehrinde dolandırıcı kadın bitcoin (sanal para birimi) ile aralarında bulunan doktor , polis gibi insanları dolandırdı.

Çiftlik Bank olayına benzer bir olay da Aydın'da yaşandı.

Adana şehrinden Aydın'a gelen Safiye Gökçe Y. yeni tanıştığı insanlara "Sanal para birimi" Bitcoin ile para kazandırmayı vaad ediyor.

İlk etap da müşterilerine 15-20 arasında kar payı dağıtan Y. Bu şekilde birçok kişiyi oyununa çekti.

BÜYÜK VURGUN

Aralarında akademisyen, polis, doktor ve adliye çalışanlarının da olduğu 20 kişinin hepsinden para toplayan Y., insanlardan topladığı yaklaşık 5 milyon lira ile sırra kadem bastı.