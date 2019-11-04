Bitcoin bir gün de bakın ne kadar yükseldi ?
Son yıllarda düşüş de olan bitcoin bir anda yükselmeye başladı.
GÜNDEM 04.11.2019, 16:38
Son yıllarda düşüş de olan bitcoin bir anda yükselmeye başladı.
Bitcoin 1 günde neredeyse 3.000 dolar artış gösterdi.
Bitcoin nedir ?
Bitcoin’in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright’ın Bitcoin’i bulan kişi olduğunu teyit ediyor.
Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu.
Bitcoin sanal para birimi olarak da kullanılıyor.
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