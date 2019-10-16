Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugüne kadar ölen pkk-pyd ve daeş unsurlarının sayısı 637 diyi buldu.

Suriye milli ordusu ve TSK tarafından yürütülen Barış pınarı harekatında yapılan planlarlar doğrultusunda ilerleniyor.

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

Rasulayn civarındaki terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Gece geç saatlerede ara vermeden urfadan obüs atışlarına devam edildi ve terör unsurları yok edildi.