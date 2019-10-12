Bakan kurum açıkladı! Plastik şişe getirene bedava ekmek ve kontür

Deposito uygulaması nasıl olacak ?

Kullandığımız pet şişeler,cam şişeler, süt içtiğimiz kartonlar ve buna benzer şeylerin hem kullanımını azaltmak hem de geri dönüşüm yapmak için deposito uygulamasına geçilecek.

Deposito uygulamasına geçiliyor. 2021 yılında başlayacak olan bu uygulama 2023 yılında Türkiye genelinde faaliyete geçileceği duyuruldu.

BAKAN KURUM

Bizim bu amacımız gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi %80 oranın da geri dönüşüm sağlamak ve bu ham maddeleri yeniden kullanabilmek.

Bu sayede de Doğa'ya ve çevre'ye daha az zarar vermiş olucaz.

Deposito için vatandaşların getirdiği cam şişeler vs. karşılıksız kalmayacak

KARŞILIĞI NASIL OLUCAK ?

Deposito için getirilen malzemeler için vatandaşlar eli boş dönmeyecek nakit para ya da kontür yuklenecek ,ayrıyeten de isteyenlere toplu taşıma araçlarında geçerli kartlar için destekte bulunacaklarını açıkladı.

ve bu uygulamaları en yakın zamanda ülkemize getirmeyi hedefliyoruz.