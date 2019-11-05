95 fetöcüye Gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüpheliden 67'si yakalandı.
GÜNDEM 05.11.2019, 10:36 05.11.2019, 10:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 67 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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