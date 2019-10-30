29 Ekim Resepsiyonu na katılan ve katılmayan sanatçılar neden!

Ey Büyük Türk Milleti Başkasının esiri olmaktan hürriyetini başkalarına teslim etmekten vazgeç artık . Yine bir 29 ekim Cumhuriyet bayramı ve Resepsiyonu gördük gördük fakat bu bayramı ayrıştırmak isteyen bir kitle var.

Söz konusu kitle sözde sanatçı fakat sanattan çok ayrımcılıkları ile gündeme gelmekten hiç sakınmıyor tabi doğal gibi geliyor sevenlerine, esasen normal olmayan işler bunlar Sanatçı sanatını icra eder siyaset yapmaz ayrımcılık hiç yapmaz dağdaki eşkiya misali bölücülük değil birleştirici olması gerekir .

Cumhurbaşkanlığından Gelen bir davet sana Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyormuş gibi icabet etmen gerektirir, gidemediysen mazeretin eğerki herhangi bir sağlık veya iş gibi değilse çıkıpta abuk subuk laflar edemezsin burası Türkiye Cumhuriyeti .

Herkes Dikkatli olmak zorunda Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de bulunan her kesinin bayramıdır.

Kafa düşüncesi gerek dini gerek siyasi olarak ayrı görüşlerde olabilir fakat ortak nokta Vatan olmadığı sürece gerçekte sizde vatandaş olamazsınız.

"Sayın Cumhur Başkanı Devletimizin Başıdır ".

Öyle ise ona karşı yapılan her edepsizlik Gazi Mustafa Kemal'e Yapılmıştır bunu herkes iyi anlamalı'dır.

Nedir sizleri böyle ayrıştıran birilerinden talimat mı alıyorsunuz yoksa bu kininiz Cumhur Başkanı Namaz kılıyor Kur'an Kerim Okuyor Diyemi ,

Yoksa Alkol Kullanmıyor diyemi neden ...?

Sayın Cumhurbaşkanı sizleri gezi olayların'da bile Devletin Milyarlarca dolar zarar görmesine rağmen görmezden gelip Büyük bir Devlet adamlığı gösterip sizleri yine davet edip, kapıları açık bırakıp görüşüp düşüncelerinizi dinlemiştir aranızdan büyük çoğunluğu yanlış yolda olduğunuzu görüp anladınız ,fakat ne hikmetse kininiz olduğu kanaatindeyim yapmayın .

Sanatın ile meşguş ol siyasi görüşün ne olursa olsun Devletin Başına Saygı Göstermek Zorundasın.

Sende giden resepsiyona giden sanatçılar gibi git ayrımcı olma .

Ülkemiz Etrafı hainler ile doluyken birde bizim sanatçımız çanak tutmasın bu hainliğe .