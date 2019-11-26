2020 Yılının Asgari Ücret Tespit görüşme tarihi belli oldu.

2020 Yılının Asgari Ücret Tespit görüşmeleri için ilk toplantı tarihi belli oldu.

Asgari Ücret Zam'mının nekadar olacağını merak edenler, Hükümet'ten gelecek haberleri bekliyorlar.

2019 Yılı zam Hatırlarsak;

Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenen Asgari Ücret geçtiğimiz yıl net aylık 1.603,12 TL

2019 yılı için %26,05 oranında zam yapıldı ve 2019 yılı için brüt ücret 2.558,40 TL,

net ele geçen ücret ise 2.020,90 TL’ye yükseltilmişti.

2019 Asgari Ücret AGİ Tutarları;

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret Bekar 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışmayan 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışan 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Evli eşi çalışan 5 çocuklu 2.155,23 TL

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Asgari Ücret Zammı için Toplantı Tarihi;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak Asgari Ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.