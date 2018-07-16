Günbaşı Ağaları nedir? Osmanlı Devleti'nde ne iş yapar?

Günbaşı Ağaları nedir sorusuyla ilgili insanlar Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ardından araştırma yapmaya başladı. Günbaşı Ağaları ne üretir sorusunun yanıtı Ajanshaber'de.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta çıkan sorular ve soruların cevapları vatandaşlar tarafından merakla aranıyor. Bu hafta da sorulardan birisinde yer alan Günbaşı Ağaları terimi insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kavaflık ile ilgili bilgi edinmek isteyen insanlar Günbaşı Ağaları nedir sorusuna yanıt arıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 760. bölümünde çıkan Günbaşı Ağaları sorusu merak ediliyor. Günbaşı Ağaları ne iş yapar sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

GÜNBAŞI AĞALARI NEDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması 760. bölümüyle geceye damgasını vurdu. ekranlara geldi. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Günbaşı Ağaları ile ilgili bir soru geldi. İnsanlar şimdi Osmanlı Devleti'nde Günbaşı ağalarının ne iş yaptığını merak ediyor.

GÜNBAŞI AĞALARI NE İŞ YAPAR?

Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 60 bin TL’lik sorusu "Osmanlı Devleti’nde Günbaşı Ağaları Hangi işi yaparlardı?" şeklinde geldi. Sorunun cevabını programı ilgiyle takip eden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte o sorunun yanıtı...

A- Batan gemileri çıkarma

B- Kanalizasyon tüneli açma

C- Sokak köpeklerini besleme

D- Sokak lambalarını söndürme

Doğru Cevap: A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN SUNUCUSU MURAT YILDIRIM KİMDİR?

1979 senesinde Konya'da dünyaya gelen Murat Yıldırım doğma büyüme Konyalıdır. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Murat Yıldırım'ın annesi ve babası aslen Mardinlidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendislik bölümünde 8 senede mezun olan Murat Yıldırım 20 Haziran 2008 yılında Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlenmiş ve 30 Haziran 2014 senesinde boşanmıştır. Oyunculuk kariyerine 1999 senesinde Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol alarak başlamıştır. Son olarak 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Sinema

2005 Organize İşler (figüran)

2006 Araf Cenk

2009 Güz Sancısı Behçet Oyuncu (başrol)

2014 Kırımlı Sadık Turan Oyuncu (başrol)

2015 Kocan Kadar Konuş Sinan Oyuncu (başrol)



Televizyon

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2003 Hayat Bilgisi

Patron Kim (Konuk Oyuncu)

Ölümsüz Aşk

2004 Bütün Çocuklarım Mesut

Büyük Yalan Okan

2006-2007 Fırtına Ali Oyuncu (başrol)

2008-2009 Asi Demir Oyuncu (başrol)

2009 Ey Aşk Nerdesin Polis (Konuk Oyuncu)

2009-2010 Aşk ve Ceza Savaş Oyuncu (başrol)

2012 Suskunlar Ecevit Oyuncu (başrol)

Kaynak: AjansHaber